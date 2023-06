Las imágenes y declaraciones que investigan la desaparición de Antonio David, menor discapacitado de Morón de la Frontera

La madre sigue en libertad con cargos, pese a que todavía no ha aparecido el cuerpo ni siquiera la silla de ruedas. Al parecer, la mujer sufrió un golpe psicótico, se fue con su hijo en 2021 y posteriormente ser habría deshecho del cadáver del joven.

El 12 de septiembre de 2021 , a las 08:18 de la mañana, a madre sale hasta en cinco ocasiones de su vivienda y tira varias bolsas a un contenedor. A las 09:36 horas abandona el domicilio, en su vehículo y con Antonio David, aunque la investigación desconoce si en ese momento el chico estaba vivo o muerto. Además, la mujer tira su teléfono móvil para que no la rastreen.

Las declaraciones de Macarena Díaz sobre lo que ocurrió con su hijo son totalmente diferentes. En aquella gasolinera de Segovia, la madre de Antoni David reconoció a la empleada en un estado de nervios muy alto: "Llevo dos días huyendo porque mi familia le ha dado una paliza a mi hijo y he tirado su cuerpo a un contenedor ".

Por otro lado, al llegar la ambulancia a la gasolinera, la madre explica a los sanitarios que " he arrojado a mi hijo Antonio David, que estaba muerto, a un contenedor de basura a la entrada de Madrid". Además, Macarena comenta a la Guardia Civil: "David murió en mis brazos después de inyectarle agua con una jeringuilla".

En el sumario, al leer las declaraciones de la principal sospechosa de la presunta muerte, ella justifica: "En ese momento no era yo, estaba como drogada. No sé si es un sueño o es real. Existe una conspiración familiar contra mí... mi familia me ha estado envenenando y drogando a mí y a mi hijo".