Un youtuber que bajó en submarino hasta el Titanic: "No lo repetiría, firmas una hoja donde te explican el riesgo de perder la vida"

Por otro lado, teniendo en cuenta que el submarino está a casi 4.000 metros, el entrevistado cuenta de su experiencia que "nosotros perdimos comunicación más o menos a los mil o mil y tantos metros, si no me equivoco". Por último, ante la pregunta de la periodista, es claro: "No lo repetiría porque me parece increíblemente costoso y también el mejora del sumergible para poder estar mucho más tiempo en la profundidad".