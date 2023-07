Maje, la 'viuda negra de Patraix', en el hospital: "Habría salido de cuentas y el parto habría sido provocado"

La periodista continúa dando más detalles sobre el caso: "Según fuentes penitenciarias, Maje habría salido de cuentas y el parto podría haber sido provocado". De hecho, nuestra compañera quiere matizar y resaltar su información: "Digo 'podría' porque desde este hospital no nos ofrecen esa información debido a la protección de datos, así que no sabemos si el bebé ha nacido ya o no".