Exclusiva| La hija de la mujer hallada muerta en Jerez, sobre las intenciones del asesino: "Ella me dijo que sintió miedo, como que estaba forzando"

Sara expica que todo transcurrió con normalidad hasta que el asesino, de unos 78 años y con antecedentes, cambió de opinión con Buran. La hija, sin apenas poder verbalizar lo ocurrido, confiesa: "Este señor pues tenía... otras intenciones y mi madre no tenía eso pensado". De hecho, ante los rimores, la entrevistada es clara: "No ha habido romance ni nada de nada, en absoluto". Una actitud con la fallecida que empezó a cambiar radicalmente y que hicieron que la propia víctima confesara a su hija que temía por su vida: "A partir de eso, me dijo que sintió miedo, como que estaba forzando...".