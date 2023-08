En las últimas imágenes presuntamente utilizadas por Luis Rubiales para defenderse aparece Jenni Hermoso tomándose a risa el beso. Coge el móvil, enseña a sus compañeras una foto donde la comparan con el famoso beso de Sara Carbonero e Iker Casillas y sonríe ante ante las bromas de sus compañeras. Sin embargo, después de haber sido campeona del mundo, la delantera explica la versión de los hechos a otra jugadora: "¿No la habéis visto? Él emocionado y tal, viene y me ha cogido así -gesticula con las manos hacia la cara-...".

La presentadora toma la palabra para dar su opinión sobre el hecho: "Hay personas que están intentando tirar por tierra la versión de Jenni porque no ven correcto o coherente este comportamiento, el primero que lo intenta tirar es el propio Luis Rubiales porque lo mostramos como un documento que él ha presentado, al parecer, a través de sus abogados ante la FIFA".

"Esto ocurre siempre, tantas veces, cuando hablamos de una agresión...", dice muy resignada Patricia Pardo. Tras esto, la presentadora añade: "Nosotros no lo vamos a calificar porque no sabemos si puede ser un delito, simplemente un acto sancionable y no lo vamos a calificar como una agresión sexual, pero la propia víctima lo ha calificado así".