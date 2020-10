Los amantes de Maje, la presunta asesina de Patraix, reconocen que ella "quería ver muerto" a su marido

Tomás, el fisioterapeuta, confirma que ella justificó su matrimonio porque su marido padecía cáncer

El primero en declarar fue Tomás, el fisioterapeuta, con el que comenzó su relación antes de casarse con Antonio y que aseguraba que estuvo el fin de semana con él y "con sus padres", aclarando que sabía "que se casaba el fin de semana siguiente", pero que había un motivo, que no era real, y es que su marido tenía cáncer y que ella "lo tenía que cuidar y su familia no quería que se separara". Además, asegura que ella ya tenía en mente la posibilidad de matar a su marido "me había dicho que no podía más, que lo quería ver muerto", algo clave para la investigación.