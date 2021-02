Los altercados por la detención de Pablo Hasel han estallado también en Madrid y ya se han dado por segunda noche en Barcelona . Las protestas tornaron en violencia en ambas ciudades , los datos que han dejado en la capital han sido de 19 detenidos y 55 heridos , de ellos 35 son policías, aunque no revisten gravedad. En Barcelona ya hay 29 personas detenidas y 8 heridos . Todo en medio de una pandemia en la que los datos no son nada alentadores, lo que ha denunciado Ana Rosa .

Los disturbios tanto en Madrid como en Barcelona han dejado grandes destrozos

Ana Rosa reacciona a las imágenes de las protestas

La periodista ha querido aclarar que ella está completamente a favor de que la gente salga a la calle: "La manifestación no solo es legitima, sino que además es muy saludable". Pero no de esta manera: "Esto no es manifestación, esto es violencia por violencia". Ya que hay derecho a manifestarse, pero "no a destrozar". Y es que explica que aunque ella es una "absoluta defensora del derecho a la manifestación y a la libertad de todas las personas", pero cree que esta en concreto Estaba preparada desde el principio". Por lo que lanza un mensaje a la gente que realmente quiere hacerlo de una manera pacifica: "Yo invito a los que ahora quieran manifestarse de forma pacífica que no vayan, que la hagan de otra manera".