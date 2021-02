Las últimas palabras de Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados ha provocado una contundente respuesta de Ana Rosa. La periodista no se ha podido morder la lengua al ver cómo el vicepresidente del Gobierno pide insistentemente un control democrático sobre la prensa y, por otro lado, defiende la libertad de expresión y el vandalismo.

Ana Rosa, sin piedad con Iglesias: "A mí me eligen cada minuto, a ti te nombró Pedro Sánchez"

Ana Rosa no da crédito con las palabras del vicepresidente en el Congreso de los Diputados: " Iglesias exige en el Congreso la Mordaza con los medios de comunicación críticos porque dice que tienen más poder que él".

Además, la presentadora añade sobre el de Podemos: "Él asegura que los ciudadanos no tienen ningún control democrático sobre la prensa y que a los políticos los elige el pueblo cada cuatro años". Al acabar esta frase, Ana Rosa ha estallado con Pablo Iglesias: "Señor Iglesias, a mí me eligen cada día, cada hora y cada minuto, no hay nada más democrático que el mando a distancia y a usted lo ha elegido como vicepresidente Pedro Sánchez".