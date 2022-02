La Guardia Civil acotó el radio de búsqueda a 600 metros . Ahí se apaga el móvil de Esther López y en ese círculo viven 'El Manitas' y los dos amigos de la joven que son sospechosos de la desaparición. Una investigación que empezó por analizar el domicilio y el coche de Ramón, en los que no se encontró ninguna muestra de ADN de la joven.

En cuanto a los dos nuevos sospechosos, sus versiones no coinciden ante la Guardia Civil y hay varias contradicciones . Sin embargo, las cámaras de seguridad grabaron el recorrido de ambos con Esther López en coche y demuestran quién está diciendo la verdad.

Además, el propio Carlos habla con la periodista para aclarar más datos: "Nos confirma que ese día en la casa estaban sus hijos y que además ellos podrían confirmar esta versión". Por último, el investigado sentencia: "Os aseguro que no tengo nada que ver, he puesto a disposición de los investigadores mi casa, mi coche y mis muestras de ADN... no tengo nada que ver, lo único que quiero es que aparezca Esther".