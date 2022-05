Carolo: "Esther pidió en el coche dormir en casa de Óscar y él preguntó si ella estaba segura"

Carolo explica en su declaración que se bajó del vehículo y continuaron dentro Óscar y Esther López. Después, el entrevistado explica: "Al día siguiente le mandé un mensaje a Esther para preguntarle cómo estaba, pero no le llegaban . Me preocupé y llamé a Óscar" .

En la charla con el principal sospechoso del crimen de Esther López, Carolo detalla: "Óscar me dijo que Esther le había pedido que la llevara a Valladolid para seguir la fiesta y al negarse ella le dijo que la dejara bajar allí mismo, en la carretera ".

Sin embargo, contradiciendo la versión del principal investigado, Carolo es claro´sobre lo que escuchó en el interior del vehículo: " Yo no oí a Esther pedirle a Óscar que la llevara a Valladolid para seguir de fiesta. Eso me lo dijo él al día siguiente".

El amigo de la víctima explica las palabras que les transmitió Óscar sobre por qué se bajó en aquel punto de la carretera y la intención de Esther de seguir con la fiesta: "Cuando me contó que, después de negarse a llevarla, la había dejado a 200 metros de mi casa porque quería pedírmelo a mí ...".

Sin embargo, Carolo sentencia sobre Esther López: "Yo no oí el timbre, ni gritos, ni me llegó ningún mensaje al móvil. A mi casa no fue esa noche".