Carolo, en exclusiva: "Esther nunca dijo de ir a Valladolid, no se discutió en el coche e iban al chalé de Óscar"

Carolo,muy claro: "No he hecho nada, estoy encerrado en casa por miedo; no sabe la gente lo duro que es perder a una amiga y que te caigan pullas pensando que la has matado"

Cuenta con todo detalle el viaje en coche de Óscar, Esther y Carolo: "Yo iba en la parte de atrás, no sé por qué Óscar dice que iba Esther"

Confiesa que no consumieron drogras y que él se marchó a casa: "Les dije que estaban mis hijos y que no podía estar por ahí"

La investigación del crimen de Esther López continúa su curso. Carolo, uno de los principales sospechosos, habla en exclusiva en 'El programa de Ana Rosa' para declarar su inocencia y confesar cuál es su versión de los hechos.

Carolo cuenta con todo tipo de detalles qué personas acompañaron a a Esther López y dónde estuvieron a lo largo de toda la noche. Desde que empezó el partido de fútbol hasta que el entrevistado se bajó del vehículo de Óscar.

El sospechoso quiere dejar claro que "estuvimos en la Maña, después llegó Óscar, de ahí fuimos al Tello, bebimos unas cervezas y unos chupitos, después fuimos a las bodegas y no consumimos drogas de ningún tipo ni nada, nos tomamos unas cervezas y fumamos un cigarrillo".

Lo que ocurrió en el coche: no hubo discusión, Esther no dijo de ir a Valladolid e iban a casa de Óscar

"Cuando llegamos a la altura de la casa de Esther, ella dijo '¿qué queréis hacer, queréis segur de fiesta?', yo le dije que estaban mis hijos en casa y que no podía estar por ahí", explica Carolo.

Sin embargo, el entrevistado confiesa qué ocurrió en ese momento: "Óscar le ofreció ir a su chalé a tomar unas cervezas". Además, es muy claro sobre qué ocurrió en el trayecto en coche: "No hubo discusiones en el coche en ningún momento, nada de nada, en teoría iban a casa de Oscar a tomar unas cerezas y en ningún momento dijo ella de ir a Valladolid, en ningún momento".

Por otro lado, Carolo no entiende las declaraciones de su amigo y sospechoso: "Yo iba sentado en la parte trasera del coche, no sé por qué Óscar dice que Esther iba en la parte de atrás, no lo sé... y me dejan aquí, a la altura del restaurante de mis padres".

Óscar no quiso poner en contacto a Carolo con la familia de Esther

El entrevistado explica qué opina sobre la versión de Óscar: "Al principio, cuando dijo que Esther se había bajado del coche, se me vino a la cabeza porque ella era un poco cabezota... pero luego te das cuenta de que no me cuadra, el frío que hacía, un amigo no la deja ahí donde la dice que la dejó".

"Él tuvo una actitud pasiva, cuando se dio por desaparecida le mandé un mensaje para que por favor me pusiera en contacto con la familia de Esther, él no hizo ninguna gana de mandar un mensaje y decir 'oye, que Carolo quiere hablar con vosotros e interesarse del tema", sentencia el amigo de la fallecida.

Carolo, muy afectado, confiesa: "Esto es muy duro y para la familia tiene que ser horrible, ojalá se aclare todo". Además, a nivel personal declara: "Lo he pasado muy mal estos meses, no sabe la gente lo que es perder a una amiga, que tengas en el corazón que has perdido a una amiga, y luego todas las pullas que me están cayendo por todos los lados pensando que has matado a una persona".

"Quiero que entienda que no he hecho nada y que estoy encerrado en casa por miedo de que piense la gente de que he sido yo", dice con el gesto serio. Luego, Carolo añade: "Yo al pueblo hace mucho tiempo que no voy, desde que ocurrió todo esto, he ido a la farmacia alguna vez y me siento mal".