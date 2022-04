Las confesiones de Óscar ante el juez por la muerte de Esther: "Algo pasó en el coche, le preguntan si intentó tener relaciones con ella"

Óscar atribuye parte de responsabilidad a su amigo Carolo en varias ocasiones: "Me dijo que no fue a su casa y, en esa conversación, también me dijo que a ver si le había pasado algo". Además, asegura que le extrañó el comportamiento de Carolo, ya que "han salido mil veces de fiesta y jamás le ha escrito al día siguiente". Por otro lado, el sospechoso señala que podría haber una relación sentimental entre Esther y Carolo, algo que el hombre ha desmentido en nuestro programa: "No era mi novia, no sé por qué se ha inventado eso. Si lo fuese no tendría ningún problema en decirlo, pero era solo una buena amiga de toda la vida".