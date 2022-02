El dolor de la madre y la hermana de Esther López: "Es una gran angustia, lo están pasando muy mal"

"Estoy en un bucle sin salida, estamos las 24 horas del día esperando noticias y no llegan", confiesa el padre de la desaparecida. Además, Miguel López explica resignado: "Hay un secreto de sumario, hay cosas que no sabemos y esperamos que los agentes saquen algo concreto de los móviles... pero para nosotros, las horas se nos hacen interminables, sin tener respuestas".

El padre elogia en todo momento la actuación de la Guardia Civil: "Tengo la sensación de que ellos no me pueden decir muchas cosas para no entorpecer la investigación, espero que no tarden en solucionar esto".