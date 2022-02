La familia del parricida de Elche, sobrecogida por su frialdad: "Era una personita buena y educada, le tenía que pasar algo"

La sorprendente frialdad del joven ha concluido con su ingreso en un centro de menores de Valencia mientras cierra la investigación del impactante caso. El acusado estaba castigado tras suspender cinco asignaturas, en su testimonio para la policía confesaba: "Mi madre me dijo que era un vago y que me iba a quitar la consola. Subí a mi habitación, me puse a pensar y cogí la escopeta".