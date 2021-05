La madre de las niñas de Tenerife no denunció que Tomás apaleó a su novio porque "era un buen padre"

La madre de Anna y Olivia estaría en una situación límite

Tomás Gimeno, el hombre de Tenerife desaparecido desde el 27 de abril con sus hijas tras advertir a su madre de que no las volvería a ver, firmó un episodio de violencia el pasado agosto contra su ex mujer, Beatriz, y contra la nueva pareja ésta en presencia de las niñas que no ha pasado desapercibido para los investigadores.