Pablo Sierra habría sido sometido a una desaparición forzosa: "Es muy raro, aquí no viene la gente a echar el rato"

La búsqueda del joven se está haciend o sobre el río Guadiana, con unos agentes buzos de los GEO y analizando al detalle las dos orillas. Un tramo donde se encontró el teléfono lleno de sangre y que la persona que lo halló quiso aclarar : "Eché agua oxigenada en la mano manchada de sangre, no en el móvil".

Sobre la zona del río Guadiana, la periodista explica que "este punto no tiene profundidad, sí tiene muchas corrientes y pozas , lo que dificulta la busqueda... además, el agua es muy opaca y sin visibilidad ".

Los agentes barajan la hipotesis de que " una tercera persona lo hiciera desaparecer, una desaparición forzosa". Los investigadores tienen claro que el lugar dónde se encontró el móvil ensangrentado " es una zona que no le pillaba de camino, es muy extraño que viniera de forma voluntaria porque está lejos del casco histórico y también de la residencia".

Una investigación que no sólo se centra en el río, también por toda la ciudad: "Se han peinado las zonas más problemáticas de Badajoz, el móvil se encuentra entre dos de los barrios más conflictivos".

Los vecinos de Badajoz también están en sintonía con los policías. " Es muy raro, aquí no viene la gente a echar el rato ", dice un vecino sobre el lugar donde se encontró el móvil.

Otro hombre declara de forma parecido al anterior: "Es que es muy raro, a no ser que le haya traído alguien por algo, es un buen sitio para que no te vean". Una chica de Badajoz dice ante la cámara: "A esas horas, por la noche, sabemos que es un sitio al que no es natural venir".