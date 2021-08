El abogado de los acusados muestra las amenazas de Saray Montoya antes de recibir las puñaladas: "No seas tan cagada y lo aclaramos en persona"

Saray acusa a su suegro y su cuñado de haberla proporcionado 14 puñaladas con una tijera y aunque ellos no se han pronunciado, el abogado contradice todo y dice que la tensión entre la familia es de hace mucho tiempo. Presuntamente eran Saray y Naiara las que mandaban mensajes amenazantes: "No seas tan cagada y vamos a quedar para conversar todo esto mejor lo aclaramos en persona te parece? Porque por Instagram se malinterpretan las cosas. O no eres suficiente mujer para esperar que te conteste a un mensaje. Porque yo no te bloqueado hija".