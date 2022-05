La sospecha de la familia de Esther López contra Óscar: "No lo hizo solo, alguien le tuvo que ayudar"

Los detalles sobre la opinión de la familia de Esther López en 'El programa de Ana Rosa' . Las declaraciones de los amigos de la víctima se contradicen, las dos últimas personas que estuvieron con ella dan versiones opuestas. Carolo desmiente la declaración de Óscar y asegura que "no sabe si quería seguir de fiesta".

Natalia Ultrán cuenta cómo ha reaccionado la familia: "Sigue pensando lo mismo desde que apareció el cuerpo". Además, la reportera asegura que "les cuesta mucho pensar que el cuerpo estuviera ahí desde el principio y apuntan hacia Óscar" . Traspinedo se vuelca con la familia y también acusan al principal sospechoso. En la entrada de la casa del amigo de la joven, continúa la pintada de los vecinos que le ordenan que "cante". También se ha retirado un cartel en el que se leía: "Tick, tack, te queda poco tiempo, no nos vas a engañar ni a España ni a todo Traspinedo" .

Óscar ha declarado hasta en seis ocasiones, tanto como testigo como investigado, y se encuentran contradicciones en relación a la tecnología. La familia de Esther piensa que "no lo hizo solo, alguien tuvo que ayudarle". El sospechoso no aclara los indicios que le incriminan en el caso, contestando en varias ocasiones que "no tiene explicación", y desvía las culpas a otros amigos de la víctima que han desmentido sus acusaciones.