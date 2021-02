Andrea, víctima de acoso en la misma agencia de modelos que Sofía Suescun: “No se nos ha dado voz, nos han tratado como testigos”

Tras conocerse la sentencia de 115 años de prisión , de los que solo cumplirá 5, para el responsable de la agencia de modelos y acusado de acoso sexual, Andrea, una de sus 129 víctimas ha querido romper su silencio y unirse al testimonio público que ayer lanzó en ‘Ya es mediodía’, Sofía Suescun, otra de las víctimas del Míster. “Lo que pasó respecto a mí fueron vídeos”, fue la policía la que se puso en contacto con ella para comunicarle la existencia de esas imágenes “nos grababa desnudas ”. Pero según ha comenzado a relatar Andrea, el acoso no se quedó solo en unas simples grabaciones “eras muy jóvenes, teníamos 15 años. En los desfiles siempre había acercamientos, te daba una palmadita en el culo para darte ánimos, te recolocaba el sujetador, pero con 15 años como vas a reconocer eso ”. En definitiva y como ha resumido Ana Rosa Quintana, Daniel L.O. “sobaba” a las niñas “Sí, tuve la suerte que conmigo no fue a más, pero era un tocón, un sobón ”.

"Te daba una palmadita en el culo para darte ánimos, te coloca el sujetador..."

En ese momento no eran conscientes de todo lo que les estaban haciendo y denunciaron, pero siguieron el consejo de los abogados y autoridades que les dijeron que los vídeos eran las únicas pruebas y lo que se podía denunciar. “Pusimos una denuncia conjunta que no ha servido para nada”, ha asegurado Andrea, dolida con la sentencia y con la actuación de los abogados “Se nos ha tratado como testigos, no como víctimas. Se nos convenció de que pusiéramos una denuncia conjunta y en seis años nuestros abogados no se han puesto en contacto con nosotros para nada… Seis años que a él le han servido para reducir condena”.