Cándido renuncia a ser alcalde de Peñafría y pasa el testigo durante su último discurso desde la ventana: "Cedo mi puesto al Ovejas"

Antes de tomar esta decisión, Ovejas tenía que dar un importante discurso desde la conocida ventana del pueblo a causa de la visita de la novia de Arsacio ante la imposibilidad de Cándido a asistir a este momento: " Te encomiendo a ti hacer la disculpa oficial . Solo tienes que disculparte por las tropelías cometidas por los conquistadores contra los pueblos indígenas". Con muchos nervios, Ovejas salía a la ventana a entonar estas palabras hacia Damarys, la pareja de Arsacio, y no defraudaba: "Éxito rotundo".

Después de realizar esta tarea con éxito y de que Cándido se diera cuenta de que no iba a ser capaz de compaginar su nuevo puesto en el partido político y como alcalde de Peñafría salía a la ventana para comunicar algo a los vecinos: "Hoy será la última vez que os hable desde esta ventana, desde hoy y de manera irrevocable cedo mi puesto como alcalde al Ovejas. He sido reclamado por la alta política y no teniendo yo el don de la obicuidad prefiero delegar antes que descuidar".