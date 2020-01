Isa da un ultimátum a Pablo: “Nos casamos en un mes, arregla tu cabeza”

Tras recibir una llamada de Nacho diciéndole que Pablo estaba de “bajonazo”, Isa no duda en salir corriendo a buscar a su prometido. Pero lo que no podía imaginar es que ese “bajonazo” ya se le hubiera pasado y que se le fuera a encontrar esquilando ovejas en Peñafría. Pablo intenta explicarle a su novia que necesita tiempo para adornar su cabeza y que quiere seguir con ella pero hacerlo con una nueva vida, pero Isa no termina de entenderlo. Están a un mes de pasar por el altar, tienen 300 invitados y una luna de miel esperándoles, ella no está dispuesta a cambiar su vida de repente y le da un ultimátum.