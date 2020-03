Amaya se enamora y abandona a Juanjo: "Gordi, te dejo porque he conocido a alguien mucho más guapo que tú"

El tonteo de Amaya y Tomás

Amaya vendía cervezas para el concierto ‘ Rock in Peñafría ’ cuando ha conocido a Tomás , un atractivo técnico de sonido. La frustrada actriz no ha podido evitar caer en las redes de su nuevo amigo y, al final, los dos han acabado tonteando y hablando de planes de futuro.

Una cita de lo más motera

La carta de despedida de Amaya

“Gordi, te dejo porque he conocido a alguien mucho más guapo y más joven que tú. Me he enamorado de otra persona, he sido muy feliz contigo, bueno al principio porque el último año ha sido una mierda, pero me quedo con lo bueno. Te quiero”, escribía de su puño y letra.