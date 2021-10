Cándido estaba teniendo una crisis existencial que le hacía estar muy alicaído. Tantos cambios en 'El Pueblo' y la sensación "de ya no servir para nada" provocaron que el soriano se entristeciera. Así que cuando Gus se enteró que de Cándido había tenido un gran amor en su juventud lo vio claro: "¡Esto es como 'Los Puentes de Madison' en versión Peñafría !".

Con la ayuda de Nacho, Gus encontró a 'La Joaquina', la mujer a la que Cándido tanto amó pero con la que no pudo estar ya que estaba casado con 'La Rosario'. Al verse, el habitante de Peñafría no dudó en confesarle sus sentimientos. Pero 'La Joaquina' ya no es la de antes, y ahora sufre Alzheimer.