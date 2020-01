Amaya no termina de acostumbrarse a la vida rural y Juanjo ha querido sorprenderla de buena mañana con un desayuno especial-Peñafría: “Vasito de leche recién ordeñada (sin bichos) y un torrezno”. Pero Amaya no quiere ni probarlo, pide “muesli” para desayunar y se deprime con los argumentos positivos de su marido: “La cama ya no tiene moho ni el techo agujeros”.