La María se planta y decide separarse del Arsacio: "Quiero el divorcio"

Con la celebración del concierto ‘ Rock in Peñafría’ , María ha decidido montar un puesto para vender bocadillos y, así, ganar un dinerito para comprar cremas anticelulíticas. Su marido se ha opuesto por completo pero ella ha encontrado la forma de hacerlo sin su ayuda.

Al final, el concierto ha sido un fracaso y los bocadillos se han quedado sin vender. Muy enfadado, Arsacio ha estallado contra su mujer, presumiendo de llevar siempre la razón. “Te lo dije, no viene nadie al concierto y ahora ¿¡Quién se come estos bocadillos!? Te tiene sorbido el seso con la independencia y el feminismo ¡y no riges!”, le ha recriminado a gritos.