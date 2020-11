La película con el título provisional de ' Challenge ' es un proyecto conjunto de la Corporación Estatal Roscosmos, Channel One y el estudio Yellow, Black and White. El rodaje tendrá lugar en el complejo orbital en el otoño de 2021. Será un "drama espacial", enuncia la oferta de trabajo.

La actriz será uno más de la tripulación

Если вы чувствуете в себе силы и готовы принять вызов — это ваш шанс стать первой 👩‍🚀 🚀 Мы совместно с Первым каналом и студией Yellow, Black and White объявляем конкурс! Победительница получит главную роль в первом художественном фильме, снятом на МКС ➡️ https://t.co/9YOIMO4QIs pic.twitter.com/YsjMQEkgXd

"Si se pregunta a nuestros compatriotas menores de 30 años, entonces, independientemente de la profesión y el género, encontrará que la mayoría de ellos alguna vez ha querido y muchos todavía quieren ir a la órbita de la Tierra. Siempre he soñado, si no con estar en el espacio yo mismo, con ayudar a alguien a hacerlo. Y entonces, un día, Dmitry Rogozin tocó el timbre y la clave de esta feliz oportunidad estaba en la posición de inicio", declaró Konstantin Ernst, director general de Channel One.