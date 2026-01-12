Donald Trump asegura que el Ejército de EEUU está "analizando muy seriamente" intervenir en Irán
Donald Trump ha evitado dar detalles y afirma estar tomando "una decisión" con respecto a la situación en Irán
Las protestas agravan la crisis en Irán: EEUU amenaza con intervenir en el país si la represión se intensifica
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el Ejército del país norteamericano está "analizando muy seriamente" una respuesta ante las protestas antigubernamentales que, desde hace semanas, sacuden las principales ciudades de Irán, por considerar que las autoridades iraníes han cruzado la línea roja tras la muerte de centenares de personas durante las movilizaciones.
"Lo estamos analizando muy seriamente. El Ejército lo está analizando y estamos barajando algunas opciones muy sólidas", ha señalado el mandatario en declaraciones a la prensa desde el avión presidencial.
Donald Trump: "Vamos a tomar una decisión"
Al ser preguntado sobre si las autoridades han cruzado "(su) línea roja para provocar una respuesta", el inquilino de la Casa Blanca ha respondido afirmativamente y ha señalado que "parece que hay algunas personas asesinadas que no deberían haberlo sido".
Trump ha evitado dar detalles sobre "qué haré, dónde atacaremos, cuándo y desde qué ángulo atacaremos" y ha insistido en que está "recibiendo un informe cada hora y vamos a tomar una decisión".
Además, el presidente ha señalado que "los líderes de Irán llamaron" para negociar. "Quizá tengamos que actuar antes de una reunión. Se está organizando una reunión. Irán llamó, quieren negociar", ha aseverado.
Un país sin acceso a internet
Ha anunciado también que hablará con su exasesor Elon Musk, para tratar de facilitar el uso de Starlink, el servicio de internet por satélite de SpaceX, en Irán, donde ya llevan cuatro días sin acceso a la red, una medida impuesta por las autoridades para atajar las protestas.
"Es posible que hablemos con Elon porque es muy bueno en ese tipo de cosas, ya que tiene una empresa muy buena", ha señalado.
Por otra parte, en alusión a las declaraciones del presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien ha dejado entrever que Irán podría declarar como "objetivos legítimos" a Israel y las bases de Estados Unidos en la región "si Estados Unidos lanza un ataque militar" para alentar las protestas, Trump ha asegurado que "les atacaremos con una fuerza que nunca antes han visto", afirmando que tiene "opciones muy potentes", según ha aseverado.