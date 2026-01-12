Globos de Oro
La alfombra roja de los Globos de Oro 2026, en fotos: de Ana de Armas y Julia Roberts a Leonardo DiCaprio y Jacob Elordi
Este 12 de enero se ha celebrado la ceremonia de los Globos de Oro 2026 en el hotel The Beverly Hilton, en Beverly Hills
La gala, punto de partida oficial de la temporada cinematográfica y televisiva, ha reunido a una constelación de estrellas
El Hotel The Beverly Hilton de Los Ángeles se ha convertido en el epicentro de la gala de los Globos de Oro 2026, que este 12 de enero ha celebrado su 83ª edición. Una vez más, estos galardones se han convertido en el punto de partida oficial de la temporada cinematográfica y televisiva.
La ceremonia, conducida por la comediante Nikki Glaser, ha reunido a una constelación de estrellas que no solo han competido por alzarse con un premio, sino que momentos antes también han desfilado fuera de los escenarios para sorprender a los allí presentes en la alfombra roja.
Entre los premiados se encuentran talentos como Timothée Chalamet, Wagner Moura, Rose Byrne o Teyana Taylor, así como otros brillantes nombres del cine y la televisión.