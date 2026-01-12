Este 12 de enero se ha celebrado la ceremonia de los Globos de Oro 2026 en el hotel The Beverly Hilton, en Beverly Hills

La gala, punto de partida oficial de la temporada cinematográfica y televisiva, ha reunido a una constelación de estrellas

El Hotel The Beverly Hilton de Los Ángeles se ha convertido en el epicentro de la gala de los Globos de Oro 2026, que este 12 de enero ha celebrado su 83ª edición. Una vez más, estos galardones se han convertido en el punto de partida oficial de la temporada cinematográfica y televisiva.

La ceremonia, conducida por la comediante Nikki Glaser, ha reunido a una constelación de estrellas que no solo han competido por alzarse con un premio, sino que momentos antes también han desfilado fuera de los escenarios para sorprender a los allí presentes en la alfombra roja.

Entre los premiados se encuentran talentos como Timothée Chalamet, Wagner Moura, Rose Byrne o Teyana Taylor, así como otros brillantes nombres del cine y la televisión.

La alfombra roja de los Globos de Oro 2026

Ana de Armas

Jacob Elordi

Leonardo DiCaprio

Julia Roberts

Miley Cyrus

Pamela Anderson

Timothée Chalamet

Ariana Grande

Selena Gomez

Jennifer Lawrence

Ashton Kutcher y Mila Kunis

Jennifer Lopez

George Clooney y Amal Clooney

Emma Stone

Amanda Seyfried

Nick Jonas y Priyanka Chopra

Jeremy Allen White

Lisa

Emily Blunt

Zoe Kravitz

Adam Sandler y Jackie Sandler

Kate Hudson

Orlando Bloom

Michael B. Jordan

Macaulay Culkin y Brenda Song

Steven Spielberg y Kristie Macosko

Teyana Taylor

Nikki Glaser