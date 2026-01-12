Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Gente
Globos de Oro

La alfombra roja de los Globos de Oro 2026, en fotos: de Ana de Armas y Julia Roberts a Leonardo DiCaprio y Jacob Elordi

Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, Ana de Armas y Jacob Elordi
Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, Ana de Armas y Jacob Elordi. Cordon Press

  • Este 12 de enero se ha celebrado la ceremonia de los Globos de Oro 2026 en el hotel The Beverly Hilton, en Beverly Hills

  • La gala, punto de partida oficial de la temporada cinematográfica y televisiva, ha reunido a una constelación de estrellas

Compartir

El Hotel The Beverly Hilton de Los Ángeles se ha convertido en el epicentro de la gala de los Globos de Oro 2026, que este 12 de enero ha celebrado su 83ª edición. Una vez más, estos galardones se han convertido en el punto de partida oficial de la temporada cinematográfica y televisiva.

La ceremonia, conducida por la comediante Nikki Glaser, ha reunido a una constelación de estrellas que no solo han competido por alzarse con un premio, sino que momentos antes también han desfilado fuera de los escenarios para sorprender a los allí presentes en la alfombra roja.

PUEDE INTERESARTE

Entre los premiados se encuentran talentos como Timothée Chalamet, Wagner Moura, Rose Byrne o Teyana Taylor, así como otros brillantes nombres del cine y la televisión.

La alfombra roja de los Globos de Oro 2026

Ana de Armas

Ana de Armas
Ana de Armas. CORDON PRESS
PUEDE INTERESARTE

Jacob Elordi

Jacob Elordi
Jacob Elordi. CORDON PRESS

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio. CORDON PRESS

Julia Roberts

Julia Roberts
Julia Roberts. CORDON PRESS

Miley Cyrus

Miley Cyrus
Miley Cyrus. CORDON PRESS

Pamela Anderson

Pamela Anderson
Pamela Anderson. CORDON PRESS

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet
Timothée Chalamet. CORDON PRESS

Ariana Grande

Ariana Grande
Ariana Grande. CORDON PRESS

Selena Gomez

Selena Gomez
Selena Gomez. CORDON PRESS

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence. CORDON PRESS

Ashton Kutcher y Mila Kunis

Ashton Kutcher y Mila Kunis
Ashton Kutcher y Mila Kunis. CORDON PRESS

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez. CORDON PRESS

George Clooney y Amal Clooney

George Clooney y Amal Clooney
George Clooney y Amal Clooney. CORDON PRESS

Emma Stone

Emma Stone
Emma Stone. CORDON PRESS

Amanda Seyfried

Amanda Seyfried
Amanda Seyfried. CORDON PRESS

Nick Jonas y Priyanka Chopra

Nick Jonas y Priyanka Chopra
Nick Jonas y Priyanka Chopra. CORDON PRESS

Jeremy Allen White

Jeremy Allen White
Jeremy Allen White. CORDON PRESS

Lisa

Lisa
Lisa. CORDON PRESS

Emily Blunt

Emily Blunt
Emily Blunt. CORDON PRESS

Zoe Kravitz

Zoe Kravitz
Zoe Kravitz. CORDON PRESS

Adam Sandler y Jackie Sandler

Adam Sandler y Jackie Sandler
Adam Sandler y Jackie Sandler. CORDON PRESS

Kate Hudson

Kate Hudson
Kate Hudson. CORDON PRESS

Orlando Bloom

Orlando Bloom
Orlando Bloom. CORDON PRESS

Michael B. Jordan

Michael B. Jordan
Michael B. Jordan. CORDON PRESS

Macaulay Culkin y Brenda Song

Macaulay Culkin y Brenda Song
Macaulay Culkin y Brenda Song. CORDON PRESS

Steven Spielberg y Kristie Macosko

Steven Spielberg y Kristie Macosko
Steven Spielberg y Kristie Macosko. CORDON PRESS

Teyana Taylor

Teyana Taylor
Teyana Taylor. CORDON PRESS

Nikki Glaser

Nikki Glaser
Nikki Glaser. CORDON PRESS
Temas