El ciclón Tauktae tocó tierra con vientos destructores de hasta 200 kilómetros por hora en el oeste de India hace tan solo unos días. A su paso, causó la muerte de varias personas en los estados de Kerala y Karnataka, y más cien fallecidos en una barcaza que no logró llegar a puerto. La Armada todavía recupera sus cuerpos del mar. Apenas una semana después, la tormenta tropical Yaas amenaza de nuevo con arrasar el país.

Potencial devastador similar al del ciclón Amphan

El ciclón Yaas no será menos. La marejada ciclónica podrá provocar oleaje de hasta 4 metros de altura y los vientos equivaldrán a los de un huracán de categoría 1 o 2. No obstante, no se sabe por el momento hasta qué punto podrá fortalecerse en las próximas horas, antes de tocar tierra –seguramente– durante el 26 de mayo.