El actor James Ransone, de 46 años de edad, ha muerto ahorcado en Los Ángeles, según ha informado la Oficina del Forense

Saltó a la fama en la serie de televisión 'The Wire' y también ha aparecido en ficciones como 'CSI' y 'Hawái 5.0'

Los ÁngelesEl actor estadounidense James Ransone, de 46 años de edad, murió el pasado viernes, 19 de diciembre, en Los Ángeles, según ha informado la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles, que apunta al suicidio como causa de la muerte.

La muerte de Ransone se recoge en el apartado de casos de la web de la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles en una ficha que menciona el "ahorcamiento" como causa.

La trayectoria de James Ransone

El portal de noticias 'TMZ' recoge la muerte de Ransone y asegura citando fuentes policiales que se ha descartado que se trate de una agresión.

Nacido en Baltimore, Maryland, el intérprete comenzó su carrera cinematográfica a principios de los años 2000. Su primer trabajo fue en 2001 cuando grabó la película independiente 'The American Astronaut'. Tan solo unos meses después, en 2022, participó en el largometraje 'Ken Park', una producción que llamó la atención por su contenido atrevido.

Sin embargo, el gran papel que catapultó a la fama a Ransone fue cuando interpretó en 2003 a Ziggy Sobotka en la serie de televisión 'The Wire'. También se hizo conocido por su interpretación de Eddie Kaspbrak en la película de terror 'It: capítulo dos'.

Años después, el intérprete estadounidense trabajó con apariciones esporádicas en series como 'The First', 'Generation Kill', 'CSI', 'Hawai 5.0', 'Último aviso' o la película 'Sinist'.

En los últimos años, la carrera de James Ransone se focalizó en la producción 'The Black Phone', que fue lanzada en 2021, y en su secuela, así como apariciones en series como 'Poker Face' en 2025. En definitiva, a sus 46 años James Ransone ha ido forjándose una carrera que se ha mantenido activa y variada hasta sus últimos días.

Ayuda contra el suicidio

Hay que recordar que en España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema.

Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.