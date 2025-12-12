Muere el actor Adolfo Fernández a los 67 años por un cáncer

Antonio Rodríguez 12 DIC 2025 - 15:24h.

El actor fallecido a los 67 años por un cáncer

Robe Iniesta tendrá un "sentido homenaje" el domingo 14 de diciembre en Plasencia: el comunicado de Extremoduro

Compartir







Uno de los grandes actores de nuestro país ha fallecido. Adolfo Fernández dice adiós a los 67 años tras padecer un cáncer en este último tiempo. Un artista que ganó gran popularidad en series como 'Policías', 'Águila roja' o ser uno de los grandes impulsores de la actuación teatral en España.

La Academia del Cine ha confirmado la noticia con un comunicado para todos los públicos: "Fallece el actor Adolfo Fernández a los 67 años". Tras esto, ha querido reconocer su trabajo y mostrar la importancia de sus papeles durante su participación en películas como 'Entre las piernas', 'Yoyes', 'El arte de morir' o 'Todo es silencio'.

Adolfo Fernández, que nació en Sevilla y se crió en Bilbao, habría fallecido en su casa de Perales de Tajuña, en Madrid. Un actor que comenzó a formarse desde bien joven, desde que empezara a estudiar en los Maristas y luego comenzar a desarrollarse en la profesión actuando en el teatro vasco durante los años ochenta.