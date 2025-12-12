Casa Real ha publicado este viernes 12 de diciembre la nueva postal navideña de la familia real española

Así han cambiado los 'christmas' de los reyes Felipe y Letizia: sus mensajes y las historias que esconden

Los reyes Felipe y Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han publicado este viernes 12 de diciembre su postal navideña para felicitar estas fechas tan señaladas a los españoles.

La familia real ha escogido una fotografía inédita para su 'christmas' 2025, tomada en la localidad asturiana de Valdesoto, elegida este año Pueblo Ejemplar en el marco de los Premios Princesa de Asturias.

En la imagen, el rey Felipe sostiene por la cintura a la infanta Sofía, ambos de pie, mientras que la reina y la princesa Leonor se encuentran sentados delante de ellos, todos de lo más sonrientes, cercanos y cómplices.

La elección de esta instantánea, según explican desde Casa Real, busca reconocer "a los municipios pequeños, a sus comarcas ganaderas y agrícolas y a sus parajes naturales".

"Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2026. Con todo nuestro afecto y los mejores deseos", señalan en la tarjeta, donde se incluyen las firmas de los soberanos y sus hijas. Asimismo, se ha incluido el escudo y el lema "Servicio, compromiso y deber".

La felicitación de los eméritos Juan Carlos y Sofía

Por otro lado, los eméritos Juan Carlos y Sofía también han enviado su felicitación navideña. En esta ocasión, se ha optado por una foto de los cinco perros de la reina delante de un árbol de Navidad, tomada en la residencia de Sofía en el Palacio de la Zarzuela.

El christmas, que lo han difundido conjuntamente pese a que hacen vidas separadas, está acompañado por el mensaje "Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo", junto al que se ha escrito a mano 2026 y las firmas de los padres del monarca español.

Sus otros christmas

Este año, la publicación se ha adelantado cuatro días antes respecto a 2024, cuando Casa Real difundió la postal el 16 de diciembre.

En ella, también se encontraba una fotografía inédita de la familia real española en la que los cuatro aparecían en un día clave para la Corona: durante el X aniversario de la proclamación de Felipe VI como rey. Felipe VI y Letizia se colocaron en los extremos de la instantánea, y en el centro sus hijas, cobrando protagonismo.

Además, en 2024 su felicitación presentaba una novedad que no pasó desapercibida: contenía un sentido homenaje a las víctimas de la DANA que arrasó la Comunidad Valenciana y otras zonas de España el 29 de octubre del año pasado.

El primer 'christmas' de Felipe y Letizia llegó en 2004, año en el que se convirtieron en marido y mujer y en el que todavía eran príncipes. Fue tomada en los jardines del Palacio de la Zarzuela.

Año tras año, sus postales han ido evolucionando, siendo un claro reflejo de cómo han cambiado tanto los soberanos como sus hijas.