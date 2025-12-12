Última hora de los registros de la UCO en el marco de la operación Leire: Correos y los ministerios colaboran con la entrega de la documentación requerida
La Fiscalía Anticorrupción investiga una presunta trama en la que estaría implicada la exmilitante del PSOE Leire Díez y otros altos cargos
La UCO dice que la trama de hidrocarburos gastó un millón de euros para influir en Ábalos, Koldo y De Aldama
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado este viernes en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación relativa a la causa por la que está detenida la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Los agentes también han requerido expedientes a Patrimonio del Estado y el Tribunal de Recursos Contractuales.
Se trata de unas actuaciones que corresponden a la investigación abierta en la Audiencia Nacional en la que fueron arrestados este miércoles Díez; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y Antxon Alonso, el socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Las detenciones, los registros y los requerimientos de información forman parte de una operación en marcha que mantienen los agentes de la UCO por orden del juez Antonio Piña, en el marco de una causa que permanece bajo secreto de sumario, que ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y en la que se investigan presuntos delitos que se investigan son prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
El ministerio de Transición Ecológica asegura que "los expedientes aportados fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos"
Desde el Ministerio de Transición Ecológica han precisado a esta agencia de noticias que la Guardia Civil ha acudido a su sede para reclamar dos expedientes administrativos que han sido facilitados a los uniformados "con total colaboración". "Los expedientes aportados fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos", han añadido.
El PSOE se reafirma en agotar la legislatura: "Este Gobierno gobierna y funciona bien"
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha asegurado que la legislatura continuará porque este Gobierno "gobierna y funciona bien" y está respondiendo "con absoluta contundencia" ante los casos de corrupción y de acoso sexual por los que el PP y Vox exigen la convocatoria de elecciones.
En una rueda de prensa en la sede del partido para explicar las medidas que el PSOE ha adoptado en relación con el exasesor de Moncloa Paco Salazar, denunciado por acoso sexual, la secretaria de Organización ha puesto en valor la gestión del Ejecutivo, que ayer mismo, ha mencionado, sacó adelante cuatro iniciativas, entre ellas la subida de sueldo a los funcionarios o la ley de atención a la clientela.
Sumar ve sorprendente la dosificación de detenciones de la UCO y tacha de "electoralista" el Pleno que pide Feijóo
El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha mostrado este viernes su sorpresa por la "dosificación" de informes, detenciones y registros que está llevando a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación con supuestos casos de corrupción vinculados al Gobierno y el PSOE y ha tachado de "electoralista" el Pleno del Congreso que ha pedido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para hablar de estos asuntos.
Así lo ha dicho el también portavoz parlamentario de IU en declaraciones en la Cámara, donde ha acudido para saludar a las personas que participan en las Jornadas de Puertas Abiertas de la institución.
Preguntado sobre los registros que se están llevando a cabo en las sedes de Hacienda, Transición Ecológica y Correos en busca de información relativa a la investigación por la que han sido detenidos el expresidente de la SEPI Víctor Fernández y la exmilitante socialista Leire Díez, Santiago ha señalado que se trata de "investigaciones" que se conocen "desde hace tiempo" y que le sorprende que "se dosifiquen tanto" actuaciones que "forman parte de una misma investigación judicial".
Santiago Abascal apunta al "colapso" del Gobierno y pide al PP presentar una moción de censura para convocar elecciones
El líder de Vox, Santiago Abascal, considera que el Gobierno "ha colapsado" en medio de los presuntos casos de corrupción y ha vuelto a pedir al PP que presente una moción de censura contra Pedro Sánchez para convocar elecciones.
Así lo ha hecho en un mensaje publicado en la red social X, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se haya personado este viernes en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación relativa a la causa por la que está detenida la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
Abascal opina que "el colapso de la mafia no puede convertirse en colapso del Estado" y ha urgido a los 'populares' a presentar una moción de censura y convocar elecciones para que los españoles puedan "recuperar las instituciones.
Jorge Azcón: "Sabemos que a Sánchez le da igual destruir al PSOE ¿Al resto de socialistas tambi�én les da igual?"
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha apelado a la reacción de los socialistas ante la sucesión de casos de corrupción y los nuevos registros que lleva a cabo este viernes la UCO de la Guardia Civil en Correos y las sedes de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, en busca de expedientes de contratación pública dentro de la trama de la exmilitante socialista Leire Díez.
En una publicación en la red social X que acompaña a una información de la operación que desarrolla la UCO, asegura que "no se ha visto nunca una degradación semejante de un gobierno y un partido". Y afirma: "Sabemos que a Sánchez le da igual destruir al PSOE con tal de saciar su ansia de poder", antes de terminar planteando: "¿Al resto de socialistas también les da igual?".
Los nuevos registros, tras los realizados este jueves en empresas de Madrid, Sevilla y Zaragoza, se enmarcan en la causa por la que está detenida Leire Díez por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
Correos y los ministerios registrados colaboran con los agentes de la UCO en la entrega de la documentación requerida
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han indicado a EFE que la Guardia Civil ha solicitado documentación "y el ministerio la ha entregado a los agentes con total colaboración y transparencia".
Mientras, fuentes de Correos han señalado que el organismo está atendiendo los requerimientos recibidos, pero no han querido aportar más información a EFE por respeto al secreto de sumario.
El Juzgado ordenó la practica de 19 registros y requerimientos de información en el día de ayer y se conocieron algunos de ellos, como los que tuvieron lugar en las sedes de la SEPI o de Enusa, empresa pública en la que Leire Díez trabajó una temporada al igual que en Correos.
Las fuentes han precisado que los agentes se han desplazado a organismos dependientes de esos ministerios, como la Dirección General de patrimonio del Estado o el Tribunal de Recursos contractuales, entre otras.
Núñez Feijóo pide un pleno urgente para que Sánchez de explicaciones sobre “corrupción”
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes que se convoque un pleno urgente en el Congreso la semana que viene para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé explicaciones sobre la "corrupción sistémica" de su Ejecutivo.
"Permanecer en el búnker sin dar explicaciones sobre la corrupción sistémica de su Gobierno no es una opción", ha escrito el líder popular en un mensaje en la red social X.
Feijóo ha apuntado que en este contexto es "inconcebible" que Sánchez "pretenda desaparecer" del Congreso hasta febrero y por ello ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario y urgente la semana que viene.
El PP pide a Sánchez "volver de Narnia" y dimitir tras personarse la UCO en Correos, Hacienda y Transición Ecológica
El Partido Popular ha solicitado de nuevo este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que vuelva de "Narnia", dimita y convoque elecciones, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se haya personado en Correos, Hacienda y Transición Ecológica a por documentación sobre la trama que afecta a la exmilitante socialista Leire Díez.
"La Guardia Civil está en estos momentos, mientras escribes este tuit, en Correos, Hacienda y Transición Ecológica", ha asegurado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, en referencia al mensaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, difundiendo en redes sociales su entrevista en la revista italiana 'L'Espresso' después de haberle designado como Persona del Año.
La dirigente del PP ha pedido una vez más a Sánchez que convoque elecciones. "Vuelve de Narnia, dimite y convoca elecciones", ha señalado, en alusión al mundo de fantasía creado por C.S Lewis en sus libros sobre 'Las Crónicas de Narnia' con personajes como la Bruja Blanca o el león Aslan.
Míriam Nogueras emplaza a ERC a aprovechar la debilidad del Gobierno para obtener "concesiones"
La portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha hecho un llamamiento este viernes a ERC a aprovechar conjuntamente la "debilidad" del Gobierno para "forzarles a hacer concesiones que hasta ahora nunca se habían abierto a acordar".
En declaraciones a 2Cat y Ràdio 4, Nogueras se ha referido a las últimas detenciones por supuestos casos de corrupción, en una semana en la que el PSOE también se ha visto forzado a dar explicaciones por el caso Salazar.
"Esta degradación del sistema político español tenemos que convertirla en una oportunidad. Esta debilidad del Gobierno español hay que convertirla en una fortaleza", ha subrayado la también vicepresidenta de JxCat.
El PNV "apostaría" por que en 2026 se celebrarán elecciones ante la "crisis" del Gobierno de Sánchez
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, "apostaría" por que en 2026 habrá elecciones generales ante "la crisis" que vive el Gobierno, aunque desconoce en qué fecha podrían celebrarse.
Tras admitir que el presidente Pedro Sánchez "tiene el botón" de la convocatoria de comicios, ha dicho que no sabe cuánto podrá "aguantar" con "la crisis que tienen". En esta línea, ha subrayado que, a la situación que tiene en el Congreso y a los supuestos casos de corrupción vinculados con los socialistas, se suma "la grieta que se está abriendo dentro de su propio partido con el tema de las denuncias de las mujeres de acosos sexuales".
En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Vaquero ha admitido que el panorama estatal es "bastante complicado y el peligro de la legislatura cada vez es más grande". A su juicio, se está viendo a un Gobierno que "no sabe contestar con contundencia a todo aquello que se le está viniendo encima", por los supuestos casos de corrupción relacionados con excargos socialistas o con denuncias por presuntos casos de acoso sexual dentro del PSOE.