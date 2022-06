El día que Encarna Sánchez fue a casa de Rocío Jurado: "Mi bisabuela le dio un empujón"

Pero Juan de la Rosa no fue la única persona que se atrevió a acudir hasta la casa de Rocío Jurado. Rocío Carrasco ha compartido una anécdota hasta el momento desconocida para el gran público y que va a sorprender a más de uno:

“Encarna Sánchez era muy admiradora de mi madre, trabajaba en la radio y estaba muy encima, y muy encima, y muy encima de ella hasta el punto de que llamaba a diario por teléfono para hablar con ella, mi abuela y mi bisabuela le decían que no estaba, que no se podía poner porque a ninguna de las dos les gustaba un pelo (…) Un día, al ver que no se ponía al teléfono, Encarna fue a la casa y la que abrió a puerta fue mi bisabuela y entonces le dio un empujoncito y la otra se fue escaleras para abajo”.