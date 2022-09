Rocío Carrasco, sobre la herencia de Pedro Carrasco: "Mi padre quería que todo lo suyo fuera para mí. Lo único que hice fue portarme bien con Raquel Mosquera"

Rocío Carrasco habla de la polémica herencia de su padre, Pedro Carrasco

En el nuevo episodio de 'En el nombre de Rocío', Rocío Carrasco vuelve a arremeter contra Raquel Mosquera, dando su versión de lo sucedido tras la muerte de Pedro Carrasco y mostrando los pape,les de la herencia de su padre.

Según Amador Mohedano, Pedro Carrasco le legó a Rociíto 2 millones de euros. "Es mentira, él no era millonario ni soy millonaria", ha expresado. Luego, le ponen otras líneas de la biografía de Raquel Mosquera donde cuenta su versión de la reunión familiar para el reparto de la herencia, a través de un cuaderno particional. "Fidel se comportaba como si fuera el rey de España", contó la viuda. La familia no mediática ha dicho, por su parte, que el marido de Rociíto "no abrió la boca".

"Nunca me han gustado las guerras", describe la hija de Rocío Jurado. "Pensé que con el cuaderno particional estaría todo resuelto", comunica. "No le pedí un Rolex de oro, le pedí su cinturón de campeón y las fotos. Además de un Maurice Lacroix, pero no porque fuera de marca, sino porque tenía detrás una inscripción que se hizo cuando mi padre se casó con mi madre", relata. Rocío Carrasco asegura que su padre no testó porque él "quería que todo lo suyo fuera para mí". "Me lo decía siempre de pequeña. Por eso no testó ni quería hijos", sostiene.

"Los tres tercios de la herencia son míos, salvo la cuota de viudedad que sale del tercio de la mejora", cuenta. "Se hizo un convenio para la aceptación de esa herencia, ya que no había testamento". A continuación, hace un desglose en directo donde muestra que el valor total de la herencia de Pedro Carrasco era de poco más de 300.000 euros, unos cincuenta millones de pesetas. Mientras que para Raquel Mosquera quedaron unos 13 millones de pesetas, unos 80.000 euros. "Yo le tengo que cubrir los gastos del funeral con mi herencia. El entierro de Pedro Carrasco lo he pagado yo", asegura.

"Lo que hago es portarme demasiado bien. A mí me daba igual que me beneficiara o no. A esta mujer lo que se le ha hecho es intentar hacerle lo mejor posible porque en primer lugar le di lo que no le pertenece que es el 50% de la sociedad, tampoco valoré el ajuar doméstico que lo podía haber hecho y no me metí en nada, solo me limité a hacer lo mejor que creía que podía hacer por ella", asegura Rocío Carrasco.

"Me llega una demanda de Raquel Mosquera, me entero de que ha comprado un chalet con una pareja y de que lo ha alquilado por un precio mayor del que le correspondía por cuota de usufructo", explica. "Le digo que abandone el piso y me demanda porque le faltaban dos años del disfrute del usufructo", cuenta diciendo que sufrir la muerte de su padre y la enfermedad de su madre le llevó a ser muy blanda con su madrastra. "Accedí, y para no llegar a pleito le doy 24.000 euros. Soy gilipollas. Ella se lleva siempre de más".

"Ella no es buena, ni cándida, ni naif. Es mala, pero no es tonta. Es lista, pero no es inteligente. Tiene la picardía de la maldad", dice. "Siempre han emprendido medidas legales contra mí de manera paralela", asegura sobre Raquel Mosquera y Antonio David.

