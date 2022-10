La razón por la que se decide que Rocío Jurado vuelva a España: "Ella no se quería morir fuera de su casa"

En esas semanas, la cantante tuvo muchas complicaciones en el hospital, "ella se moría un día y otro día no", ha contado Carrasco, "era muy duro porque no sabías lo que te deparaba el día siguiente", ha añadido. Y Rocío Jurado cada vez era más consciente de lo que estaba pasando, "creo que ella sabedora de que ya esa esperanza no la tenía", ha asegurado Rocío Carrasco.