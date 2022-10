Cuando Rocío Carrasco volvió a entrar a la casa de su madre, se le vino “el mundo abajo porque de repente veía su casa sin ella”. “Estaba llena la casa y yo la veía vacía porque ella ya no iba a estar”, contó en ‘En el nombre de Rocío’.

“Me senté en un sofá del salón para tomar aire y en ese momento entró Gloria en la casa, vino donde yo estaba, me dio un beso y un abrazo y se sentó a mi lado. Y me dice: ‘Lo que a mí sí me gustaría para mi casa es ese mueble”.