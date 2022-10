Rocío Carrasco recuerda cómo fueron los últimos instantes de vida de su madre: “Su corazón no paraba, ella no se quería ir”

“Se hizo a través de Ángel Nieto. Él llamó a Paco Hernando para que le pusieran a mi madre un avión medicalizado. Paco convirtió un avión privado en una UVI. Fue gracias a ellos, no tendré vida para agradecerles. Si eso no hubiese sucedido, ella habría muerto fuera de su casa”.

Su estado de salud no evolucionaba favorablemente: “Había días que estaba muy cansada, emocional y físicamente. Y había días en los que no podía más. Esos eran sus estados y sus momentos”, cuenta Rocío.

No obstante, madre e hija compartieron un momento a solas antes de que ‘La más grande’ se fuera para siempre: “Esa madrugada en que se fue, la habitación estaba llena de gente. Pedí que, por favor, se saliera todo el mundo. Me tiré al lado de ella en la cama. Ella ya no estaba consciente. Yo veía que su corazón no paraba, fuerte, fuerte, fuerte. Ella no se quería ir, ella tenía una lucha. Le pegué la cabeza en el oído y le dije que todo se quedaba bien, que se fuera tranquila”.