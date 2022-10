El tensísimo enfrentamiento entre Kiko Matamoros y Paloma García Pelayo por Antonio David Flores: "¡No me faltes al respeto!"

" Si la familia se acerca a Antonio David por resentimiento o por revanchismo me parece alucinante . Como todas estas manifestaciones han sido públicas, supongo que tendrán alguna justificación. La habrán dado ellos en el tiempo. Yo no tengo memoria para retener todo lo que ha pasado", ha dicho el tertuliano. "¿Y tienes memoria para todas las veces que has apoyado a Antonio David? No solamente apoyado sino potenciado en varios programas de esta cadena ", le ha preguntado Paloma García Pelayo.

"No faltes el respeto, porque el que falta al respeto es porque no tiene argumentos", le ha asegurado ella. "Respeto por tu parte, si me quieres faltar al respeto fáltaselo a todos los profesionales que han dado voz a ese discurso. La valentía hay que tenerla para todos, incluso para los que los pagan y los que nos dirigen", insistía Kiko. "La recuerdo y me hago responsable porque son informaciones que me han llegado a mí y que me han hecho balancear la información que yo tenía y me han hecho estar de un lado o de otro".