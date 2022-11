El lacrimógeno reencuentro entre Rocío Carrasco y Cristina Cárdenas tras 26 años sin verse: "Lo siento, te quiero"

La invitada ha roto a llorar antes de entrar en plató hablando con Jorge Javier Vázquez : "Es muy difícil de explicar, es la impotencia y la necesidad de hacer justicia lo que tengo, no pienso en otra cosa. No es que piense que es un maltratador, lo es, y un psicópata también. No me tiembla la voz la decirlo", explicaba.

"Llevo 26 años diciéndolo, enseñando mi cara, diciendo mi nombre. No me escondo. Llevo 26 años esperando a que me denuncie por llamarlo maltratador. Si fuera inocente me hubiera denunciado ya. Si me hubiera denunciado yo ya hubiera demostrado que es culpable y se le hubiese acabado el negocio. Por eso no le interesa", insiste.