Cristina Cárdenas se derrumba hablando de Antonio David Flores: "Es un psicópata"

Cristina Cárdenas visita 'En el nombre de Rocío'

La ex amiga de Rocío Carrasco habla de la tortuosa relación entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco

"Solo quiero hacer justicia", asegura

Cristina Cárdenas es otra de las personas que vivió de cerca la relación entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco. Esta noche, la ex amiga de la hija de Rocío Jurado visita el plató de 'En el nombre de Rocío' para contar en primera persona los oscuros episodios que vivió.

"Nadie me creía. Fui una víctima del ser y lo sigo siendo porque me dejó marcada de por vida la experiencia, el sentirme culpable de no haber reaccionado en ese momento. El vivir lo que ha sufrido Rocío otra vez…", explica entre lágrimas. "Es muy difícil de explicar, es la impotencia y la necesidad de hacer justicia lo que tengo, no pienso en otra cosa. No es que piense que es un maltratador, lo es, y un psicópata también. No me tiembla la voz la decirlo".

"Llevo 26 años diciéndolo, enseñando mi cara, diciendo mi nombre. No me escondo. Llevo 26 años esperando a que me denuncie por llamarlo maltratador. Si fuera inocente me hubiera denunciado ya. Si me hubiera denunciado yo ya hubiera demostrado que es culpable y se le hubiese acabado el negocio. Por eso no le interesa", insiste Cristina.