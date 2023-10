Tirso se entera de que Maica estuvo en su casa y discute con Jimena: “Te vas a reconstruir la relación a la puñetera calle”

Tirso llega a casa con su hijo Santi , que está derrumbado porque su mujer le acaba de dejar. A Tirso no le queda otro remedio que acoger a Santi en casa por unos días y llegan a casa con las maletas: “Tomate el día libre anda, ya me encargo yo de la ferretería”.

En la casa de Abantos también están Irene, Jimena y Víctor. Cuando Tirso se dirige hacia una de las habitaciones, escucha a Irene hablar con su madre: “Cuando vino la abuela me dijo que le abriera el paladar, pero no funciona, no lo entiendo”, se queja Irene sobre su hijo, que no quiere mamar.