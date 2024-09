Tirso acaba por los suelos de Entrevías, tras darlo todo por su familia: “Le han atropellado, dense prisa, por favor”

Si algo ha demostrado Tirso Abantos episodio tras episodio es que está dispuesto a darlo todo por los suyos. Tras enterarse de los problemas de adicción de su hijo Santi , el ferretero se muestra comprensivo con él y hace todo lo posible por ayudarle. Parece no temerle a nada ni a nadie… Hasta que sufre un brutal atropello al intentar proteger a su hijo.

Desde la muerte de Irene a manos de Romero no están siendo unos buenos meses para la familia Abantos.

Sin embargo, Santi no quiere que su familia caiga arruinada por sus malas acciones del pasado y decide plantar cara a los pandilleros… Lo que no se imaginaba es que iban a jugársela de nuevo.

A falta de efectivo, Santi se juega la ferretería y aparece en la partida con la escritura. Cuando Tirso lo descubre, se dirige rápidamente al almacén para intentar parar a su hijo, pero ya es tarde… Se encuentra a Santi saliendo de la nave, desganado y pronunciado: “La he perdido, la ferretería. La he jugado al póker y la he perdido, solo quería arreglarlo”, dice entre lágrimas y cayendo al suelo.