Nata pilla a Nelson con la policía: "Me has traicionado y yo te lo he dado todo"

Nata está bastante mosqueada con su novio, está actuando diferente, por eso, decide seguirle. Y no estaba mal encaminada: Nelson se cita con Ezequiel y Amanda. La policía le pide que apriete más y que les lleve donde está el Fantasma.

Cuando vuelve Nelson, se encuentra con una Nata completamente desencajada, "me has traicionada, yo te lo he dado todo", le dice mientras le apunta con la pistola. El hijo de Gladys le intenta explicar lo que ha ocurrido, la policía le tiene pillado con el asesinato de Sandro. Y solo podía colaborar con ellos.