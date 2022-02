Tirso sale en defensa del señor Fu en una pelea callejera

En estas, aparece Tirso después de que le avisan en el bar que estaban pegando al dueño del bazar, y Santi está de por medio. El ferretero no duda ni un momento en enfrentarse a estos hombres, él no quiere pelea solo quiere que se larguen y que dejen al señor Fu.

Tras el incidente, Fu está enormemente agradecido a Tirso por haberle ayudado, y no dudará en llevarle regalos y obsequios a la ferretería. Pero él no quiere aceptarlo, lo hizo solo por ayudarle, no quiere nada a cambio. Fu, en cambio, es capaz hasta de retirar todos sus productos de ferretería de la tienda para no hacerle la competencia en el barrio.