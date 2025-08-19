¡AliExpress se vuelve loco con la Vuelta al Cole! Descuentazos de hasta el 80% en todo su catálogo

telecinco.es 19 AGO 2025 - 11:59h.

El regreso a las clases puede ser mucho más llevadero con unos buenos descuentos, y la Vuelta al Cole de AliExpress trae los mejores del verano.

Compartir







Volver al cole ya no es solo cosa de estudiantes. Las familias enteras se preparan para comprar material escolar y, de paso, hacer algunas compras que tenían pendientes. Por eso, este año, la vuelta al cole de AliExpress llega para hacer más llevadero este retorno a la rutina.

Su propuesta es tan simple como efectiva: descuentos de hasta el 80% y numerosos cupones de descuento adicionales en productos de las mejores marcas y en categorías como hogar, belleza, moda, electrónica, jardín y mucho más. Busques lo que busques, te saldrá más barato, con garantía de calidad, y con descuentos aún mayores gracias a los siguientes cupones:

MEDIASETESBS02 - 2 € de descuento en compras de 10 € o superiores.

- 2 € de descuento en compras de 10 € o superiores. MEDIASETESBS03 - 3 € de descuento en compras de 15 € o superiores.

- 3 € de descuento en compras de 15 € o superiores. MEDIASETESBS05 - 5 € de descuento en compras de 30 € o superiores.

- 5 € de descuento en compras de 30 € o superiores. MEDIASETESBS10 - 10 € de descuento en compras de 69 € o superiores.

- 10 € de descuento en compras de 69 € o superiores. MEDIASETESBS15 - 15 € de descuento en compras de 99 € o superiores.

- 15 € de descuento en compras de 99 € o superiores. MEDIASETESBS25 - 25 € de descuento en compras de 139 € o superiores.

- 25 € de descuento en compras de 139 € o superiores. MEDIASETESBS35 - 35 € de descuento en compras de 199 € o superiores.

- 35 € de descuento en compras de 199 € o superiores. MEDIASETESBS45 - 45 € de descuento en compras de 269 € o superiores.

- 45 € de descuento en compras de 269 € o superiores. MEDIASETESBS55 - 55 € de descuento en compras de 349 € o superiores.

- 55 € de descuento en compras de 349 € o superiores. MEDIASETESBS60 - 60 € de descuento en compras de 429 € o superiores.

Descubre todas las ofertas de la Vuelta al Cole en AliExpress

Es la oportunidad perfecta para renovar tu teléfono móvil, comprar ese portátil que tus hijos necesitarán en la universidad o incluso darte algún que otro capricho. Si quieres una ayuda, aquí te traemos varias de las mejores ofertas de la vuelta al cole de AliExpress:

Switch 2 es una versión mejorada de la Nintendo Switch con una pantalla más grande, mandos más avanzados, más memoria, más potencia y juegos mucho más espectaculares. Puedes jugarla como portátil o en el televisor, con salida a 4K, jugar en ella a todos los juegos de la primera Switch, y este pack incluye además el juego Mario Kart World de regalo. Además, ¡con el cupón ESBS100 te llevas el pack por solo 409 €!

Comprar en AliExpress

La finura y portaiblidad de una tablet con la potencia de un PC. La Xiaomi Pad 7 tiene una autonomía brutal con su batería de 8850 mAh, una pantalla de 11,2 pulgadas perfecta para ver series o películas, carga turbo de 45 W y 256 GB para que guardes vídeos y fotos sin problemas. Está rebajada de 596 € a 292 € y, con el cupón ESBS45, te la llevas por solo 247 €.

Comprar en AliExpress

Si pasas calor en tu dormitorio, es porque no conocías esta oferta. El ventilador de techo OstarkDom refresca sin molestar gracias a su motor silencioso y ultraligero. Sus aspas son prácticamente invisibles, y su soporte central cuenta con una lámpara LED de 66 W que puedes configurar en diferentes tonos de luz. Incluye mando a distancia, es de fácil instalación y está rebajado de casi 100 € a 50 €, pero te lo puedes llevar por 44,76 € con el cupón MES396.

Comprar en AliExpress

Si el trabajo te pilla lejos de casa, pero no quieres coger el coche ni la moto, lo mejor es un patinete eléctric omo el KuKirin G2 Pro. Tiene un motor de 500 W con el que alcanza los 45 kilómetros por hora, una autonomía de 58 kilómetros perfecta para desplazamientos por ciudad y unos neumáticos de 9 pulgadas perfectos para todo tipo de superficies. Es veloz, tiene muy buena batería, una suspensión ideal y, ahora, está rebajado de más de 1400 € a poco más de 500 €. ¡Y te puedes ahorrar 100 € más con el código de descuento ESBS100!

Comprar en AliExpress

¡Que no se te escapen! La promo de la Vuelta al Cole de AliExpress termina el próximo 27 de agosto. Tienes tiempo más que suficiente para echar un vistazo al catálogo de ofertas o lanzarte directamente a por las que te enseñamos aquí. ¡Lo tienes muy fácil para ahorrar!

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.