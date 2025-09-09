telecinco.es 09 SEP 2025 - 09:00h.

Los mejores tips para aprender a cortar y pelar fruta de manera sencilla y rápida para completar tu dieta de manera saludable

Almacena y guarda las frutas protegidas con algunos productos de Mercadona para su correcta conservación una vez las hayas preparado

La fruta es una parte fundamental de una dieta equilibrada y saludable y, además, es una fuente perfecta de vitaminas y minerales en nuestro día a día. Sin embargo, consumir varias piezas de fruta a diario no siempre es fácil y solemos recurrir siempre a las mismas por comodidad.

Para evitarlo, vamos a desmontar el mito de que pelar y trocear la fruta es difícil para empezar a disfrutar de otras, como la piña, el mango o la granada. Apunta todos los tips para hacerlo más fácil.

En primer lugar, utiliza papel vegetal de Mercadona en la tabla de cortar para evitar que se mezclen los sabores y, además, como es antiadherente, los trozos no se pegarán. Ahora que ya tenemos la superficie preparada, descubrimos los trucos para pelar y cortar.

El mango: sabor tropical desde casa

Con sus múltiples propiedades y un sabor exquisito, el mango puede ser una pieza fundamental en una dieta equilibrada para reforzar el sistema inmunitario. El primer truco para partirlo es cortar por la mitad la fruta, dejando el hueso en medio. A continuación, haz una cuadrícula en la pulpa sin llegar a cortar la piel, empuja desde abajo para voltearlo y separa cada cubo con una cuchara. Así, podrás disfrutar del mango con un yogur, en ensalada o solo.

Otra forma es pelar el mango y cortarlo en rodajas de manera vertical. Cuando tengas varias láminas de un dedo de grosor, puedes cortarlas en taquitos para hacer smoothies, o guardarlas en bolsas de conservas de Mercadona.

Quítate el miedo a pelar y cortar granada

El aspecto de la granada advierte de lo difícil que puede ser pelarla. Pero esta fruta es una fuente de vitamina C, antioxidantes y fibra, con un sabor dulce y único. Con los siguientes tips, podrás disfrutar de su sabor intenso en menos de cinco minutos. Si partes la fruta por la mitad y le das golpes secos a la pieza, los granos comenzarán a salir. Puedes utilizar una bolsa zip de Bosque Verde para recoger cada grano de la granada y utilizarlo en el plato que más te guste.

Para pelarlo, cortamos el cáliz dejando un agujero en forma de cuadrado y, tras esto, cortamos los gajos. A continuación, quita los diferentes gajos y retira la parte central para desgranarla fácilmente.

Las maneras más divertidas de comer piña

El sabor agridulce de esta fruta y su refrescante pulpa cautiva a cualquiera. Con beneficios para la salud, como su alto contenido en antioxidantes, son ideales para conseguir una dieta saludable. Aunque puedes encontrarla ya pelada y a rodajas en Mercadona, aquí te dejamos algunos consejos para hacerlo tú mismo.

Corta las hojas de la pieza y pártela por la mitad. A continuación, divídela en fragmentos en diagonal siguiendo el patrón de su propia piel y así conseguirás unos sticks de piña perfectos para una merienda.

Otra manera de consumir esta fruta es dividiéndola en cuatro partes iguales, como si fueran gajos. Una vez tengas estos trozos, pela cada uno y quita la parte central de la misma. Cada cuarto lo podrás dividir en distintos pedazos y lo puedes presentar montados en la cáscara, haciendo unos “barquitos”. Además, puedes conservar la mitad de la piña en papel film de Mercadona si no quiere utilizarla entera.