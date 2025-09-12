Último día de ofertas LEGO en Miravia: Harry Poter, Star Wars y más sets rebajadísimos

telecinco.es 12 SEP 2025 - 11:54h.

El LEGO Brand Festival es la cita que todo fan de la marca debe tener en el radar, y hoy es el último día para llevarte tus sets favoritos con descuento.

Los 10 mejores juegos de mesa del 2025

Compartir







¿Te gustan los juegos de construcción? Para nada es solo cosa de niños, porque los adultos disfrutamos por igual del proceso de montar las maquetas de nuestras sagas favoritas y utilizarlas como decoración. Si estás buscando nuevas piezas, o simplemente necesitas una buena excusa para aumentar tu colección, hoy es el último día del LEGO Brand Festival de Miravia. Durante todo el viernes, puedes encontrar los sets más icónicos de la marca con descuentazos y regalos incluidos en todas tus compras.

En el festival de marcas de Miravia encontrarás tus productos top ventas favoritos, como los sets LEGO para coleccionistas. La posibilidad de encontrar diseños icónicos no es la única ventaja, porque todos los sets están rebajados un 15% y además puedes aplicar un cupón plus para ahorrar todavía más en compras superiores a 35€. No busques estos precios en ninguna otra parte, porque no los vas a encontrar.

PUEDE INTERESARTE Los 10 mejores juegos de mesa del 2025

¿Por qué deberías aprovechar el festival de LEGO?

El festival de LEGO llega a Miravia con beneficios exclusivos en todas tus compras, ¡solo durante el día de hoy!

FlexiCombo : ahorro de un 10% al comprar 3 sets de LEGO.

: ahorro de un 10% al comprar 3 sets de LEGO. Cupón Plus : además de los descuentos ya activos, puedes aplicar un cupón (lo encontrarás en la web de Miravia al registrarte) y ahorrar todavía más en compras superiores a 35€ (máximo 8€ de descuento).

: además de los descuentos ya activos, puedes aplicar un cupón (lo encontrarás en la web de Miravia al registrarte) y ahorrar todavía más en compras superiores a 35€ (máximo 8€ de descuento). Regalos exclusivos en cada compra (date prisa, el stock es limitado).

Descubre los sets rebajados en LEGO Brand Festival

Ficha estos 5 sets top ventas

Miravia tiene muchísimos sets rebajados durante el LEGO Brand Festival, pero estos son los 5 más exclusivos y los que llevan ya varios días arrasando en ventas. Date prisa, ¡quedan pocas horas de ofertas!

¿Eres de los que todavía le sigue llamando Baby Yoda? Este set es para ti. LEGO ha creado el diseño más divertido de Grogu con su icónica aerocuna, y te adelantamos que se va a convertir en protagonista de cualquier rincón de tu casa. Con sus más de 1.000 piezas, recrearás al pequeño protagonista de The Mandalorian en una versión muy fiel a la realidad.

Lo que más nos gusta es que Grogu es 'interactivo': sus brazos se mueven con un sistema de discos, la cabeza y las orejas son articuladas y además incluye varios accesorios que enamorarán a los más fans. Consíguelo rebajadísimo solo hoy.

Comprar en Miravia por ( 99,99 ) 78,99€

Con este set de LEGO del Abordaje de la Tantive IV podrás recrear en casa el momento en el que Darth Vader aparece para recordarnos quién manda en la galaxia. Aparecen todo lujo de detalles: el pasillo, las explosiones y hasta la tensión de ese mítico inicio de la saga de Star Wars.

Pero su punto fuerte (sobre todo para los fans) son las 7 minifiguras que incluye, como el propio Vader, el Capitán Antilles o la tropa rebelde que intenta resistir a lo inevitable. Un truco: si colocas en paralelo otro set idéntico, puedes ampliar el corredor y hacer la maqueta todavía más espectacular.

Comprar en Miravia por ( 54,99 ) 48,39€

Este set rebajado en las promociones de LEGO es la manera de tener en casa una de las escenas más divertidas de El prisionero de Azkabán, como es la visita de la tía Marge. La casa de los Dursley guarda todos los detalles, como la cocina o la alacena bajo las escaleras en la que Harry pasó tantos años.

Lo más divertido del set es la figura hincha de la tía Marge, pues recrea ese momento en el que Harry pierde la paciencia y la manda volando como un globo gigante. Incluye, por supuesto, a toda la familia Dursley, además de Harry y el perro Ripper. Todo fan de la mítica saga lo necesita este LEGO de Harry Potter.

Comprar en Miravia por ( 89,99 ) 72,99€

El Autobús de batalla es uno de los elementos míticos del Fortnite, pues con el set de LEGO podrás construir tu propia versión del icónico bus con un globo aerostático y algunos detalles que harán que te sientas dentro del videojuego.

Tiene casi 1.000 piezas y aunque te llevará varias horas, merece mucho la pena, mucho más con el descuento y el resto de beneficios exclusivos del LEGO Brand Festival.

Comprar en Miravia por ( 99,99 ) 75,99€

Cualquier fan de Tony Stark sabe que uno de sus superpoderes es la Sala de Armadura. Con sus 384 piezas, es un set LEGO para coleccionistas bastante compacto, pero lleno de referencias a Marvel, como las tres versiones clásicas de las armaduras de Iron Man, acompañadas por Pepper Potts, Aldrich Killian y hasta el robot Dum-E.

Y también incluye la enorme armadura Igor (MK3), con cabina para minifigura y extremidades móviles. Aprovecha el festival de ofertas de LEGO para llevártelo (o para regalar) muy barato y con regalo incluido en tu compra.

Comprar en Miravia por ( 54,99 ) 43,99€

Otros sets de LEGO en oferta

Las promociones de LEGO llegan a muchos otros sets que también arrasan en ventas, como el mítico Ferrari FXK K o el Hypercar Koenigsegg Jesko, los dos de la línea Technic de la marca que es perfecta para amantes de los coches.

También varios sets de One Piece, como el restaurante flotante o la Batalla en Arlong Park. Y si crees que los sets de LEGO son perfectos para decorar tu casa, ficha esta colección de plantas con un 12% de descuento.

Descubre los sets rebajados en LEGO Brand Festival

El LEGO Brand Festival tiene propuestas muy interesantes, y a ti todvía te quedan varias horas por delante para hacerte con tus sets favoritos rebajados. Además, no olvides añadir los cupones LEGO online en compras superiores a 35€. Y si compras 3 sets, te ahorras un 10% (compatible con los precios ya rebajados). Las maquetas más icónicas de tus sagas favoritas te esperan en Miravia.

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.