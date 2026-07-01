Descubre el sistema de fregado con pedal que está cambiando la limpieza de suelos: Así es Vileda Turbo Smart

telecinco.es 01 JUL 2026 - 12:41h.

El conjunto de mopa y cubo con accionamiento de pie Vileda Turbo minimiza el trabajo físico, neutraliza más del 99% de los gérmenes y alcanza sin problemas las zonas más difíciles.

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¿Sabís que pasar la fregona es una de las labores domésticas que los españoles afrontamos con menos desgana? Así lo refleja una encuesta reciente sobre costumbres en el hogar y, aunque eso no quiere decir que la disfrutemos, sí demuestra lo mucho que valoramos tener un suelo limpio en el día a día. Sin embargo, que sea algo frecuente no implica que debamos seguir con el método de siempre: exprimir la mopa con las manos, calcular cuánta agua lleva, doblarte para alcanzar cada rincón…

Los avances tecnológicos han impulsado enormemente los equipos de fregado que ahorran esfuerzo físico y ofrecen mejores resultados, dando vida a sistemas como el Turbo Smart. Se trata de un equipo de nueva generación diseñado para reemplazar la fregona convencional y que es capaz de conseguir un suelo mucho más limpio y libre de gérmenes con mucha menos dedicación.

Conoce el equipo Vileda Turbo y logra unos suelos impecables

Cómo funciona el equipo de fregado con pedal Vileda Turbo

¿Pensando en jubilar tu clásica fregona? Puedes hacerlo y conseguir que la limpieza del suelo sea más práctica y sencilla. Solo necesitas descubrir propuestas como el equipo Vileda Turbo. Se trata de una mopa con accionamiento de pie que te libra de escurrir a mano y que además te da mucho más control sobre la cantidad de agua que gastas. Y el sistemaTurbo Smart destaca como una de las opciones más funcionales para la limpieza diaria.

Uno de sus mayores aciertos está en el centrifugado con pedal del cubo Vileda. Con este, solo tienes que pisar un mecanismo para hacer lo que antes requería esfuerzo físico retorciendo la mopa. Además, cuantas más veces pises el pedal, más escurrida quedará, lo que es fundamental en superficies delicadas..

Otra gran baza es la propia mopa en sí. Hecha en microfibra, tiene una enorme capacidad para recoger partículas de suciedad y neutralizar más del 99% de los gérmenes y virus, incluso utilizando solo agua. Y, cuando la mopa necesite un lavado, solo tendrás que echarla a la lavadora para dejarla como nueva.

En cuanto al diseño, esta mopa rotatoria accede fácilmentea esquinas, zócalos y rincones difíciles gracias a su cabezal en forma triangular y su giro de 360º. Y, por si fuera poco, el equipo Vileda Turbo funciona en cualquier tipo de pavimento (azulejos, tarima, madera, laminado).

Da el salto al sistema Turbo Smart y neutraliza más del 99% de gérmenes y virus

Motivos por los que decir adiós a la fregona tradicional y pasarte a la Turbo limpieza

La fregona convencional tiene carencias claras y el mercado cada vez se vuelca más en adoptar innovaciones y tecnología que simplifican nuestro día a día. Estos son los argumentos para olvidarte de la fregona de siempre y apostar por la turbo limpieza:

Centrifugado sin esfuerzo mediante el cubo con pedal. Sin forzar manos ni articulaciones.

Regulación de la humedad a través del pedal. A más pisadas, mayor escurrido de la mopa.

Buen alcance en esquinas, zócalos y huecos bajo el mobiliario gracias a su cabezal en forma triangular.

Alterna entre diferentes recambios según tus necesidades para una higiene más completa.

Precio y ofertas de Vileda Turbo Smart

¿Te animas a probar el equipo Vileda Turbo? Pues estás de suerte, porque el conjunto de fregado Turbo Smart tiene un precio especial de 24,99 € en la web oficial de Vileda frente a su precio habitual de 31,49 €.

Aparte de la rebaja, Vileda mantiene una oferta con la que obtienes un reembolso de 5 € tras tu compra en forma de cashback. El proceso es sencillo: adquieres tu mopa giratoria en la tienda online de Vileda o en cualquier establecimiento autorizado, escaneas el código QR disponible en la web o en los materiales del punto de venta, completas el formulario y la marca te ingresa 5€ directamente en tu cuenta mediante transferencia bancaria o Bizum.

Hazte con el Vileda Turbo Smart a precio reducido y con 5 € de reembolso

Preguntas frecuentes sobre Vileda Turbo

¿Necesitas resolver alguna duda antes de dar el paso al equipo Vileda Turbo? Aquí abordamos las consultas más comunes.

¿Qué diferencia hay entre una fregona con pedal y una convencional?

Con la fregona tradicional debes retorcer el cabezal a mano o presionar contra el escurridor, lo que supone más trabajo físico y un menor control de la humedad. Por el contrario, con la fregona con pedal Vileda Turbo puedes escurrir pisando el mecanismo, sin tocar nada con las manos.

¿Funciona en cualquier superficie?

Por supuesto. Una de las grandes virtudes de este equipo es su versatilidad, ya que se adapta sin problemas a todo tipo de pavimentos: azulejos, tarima, madera o laminado. Además, en superficies delicadas tendrás un control mucho más preciso del exceso de agua.

¿Resulta más higiénico el equipo Vileda Turbo frente a la fregona convencional?

Definitivamente. La mopa de microfibra del equipo Vileda Turbo recoge la suciedad y neutraliza más del 99% de virus y bacterias, incluso usando solamente agua.

¿Qué recambios son compatibles con el equipo Turbo Smart?

Recambio Turbo Classic : mopa fabricada al 100% con microfibras de alta absorción.

: mopa fabricada al 100% con microfibras de alta absorción. Recambio Turbo 2 en 1 : mopa de microfibras muy absorbentes combinadas con hilos rojos de poliamida. Ofrece un 20% más de eficacia recogiendo partículas respecto a la microfibra convencional.

: mopa de microfibras muy absorbentes combinadas con hilos rojos de poliamida. Ofrece un 20% más de eficacia recogiendo partículas respecto a la microfibra convencional. Recambio Turbo 3 en 1 : diseñado para atacar la suciedad más resistente. Compuesto por microfibras y poliamida con un 40% más de capacidad para atrapar partículas que la microfibra estándar.

: diseñado para atacar la suciedad más resistente. Compuesto por microfibras y poliamida con un 40% más de capacidad para atrapar partículas que la microfibra estándar. Recambio Turbo Scrub: accesorio con cepillo incorporado capaz de arrancar la mugre y las manchas más incrustadas.

¿El cubo Vileda con pedal necesita algún tipo de mantenimiento?

Lo único que debes hacer es vaciarlo después de cada uso, enjuagarlo con agua limpia y dejarlo secar al aire para prevenir residuos o malos olores.

Conoce el equipo Vileda Turbo y logra unos suelos impecables

¡Es tan sencillo como eso! Aunque la limpieza del suelo no figure entre las tareas del hogar que más nos pesen, la fregona con pedal Vileda Turbo simplifica enormemente la rutina. No dejes pasar la oferta vigente en Vileda, consíguela a precio rebajado y recupera 5 € mediante cashback. ¡Tu forma de fregar va a dar un giro total!

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