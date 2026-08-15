Anita Williams le dedica unas palabras a su yo de hace 5 años

Anita Williams dedica unas palabras a su 'yo' de hace 5 años: "Confía en ti y no tengas prisas"
La exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado sobre lo que le diría a la Anita de hace 5 años y sobre lo que más feliz le hace ahora
Anita Williams, tras la entrevista de Montoya: "Agradece que siga callada porque como hable..."
Anita Williams ha querido compartir con sus seguidores una reflexión muy personal sobre todo lo que ha vivido en los últimos años. La exconcursante de 'Supervivientes', que hace unos días se emocionó al recibir un inesperado regalo de José Navarro, el jamonero con el que mantiene una incipiente relación, ha respondido a una pregunta de sus seguidores sobre qué consejo le daría a la Anita de hace cinco años.
"A la Anita de hace 5 años le diría que se preocupe mucho menos por tenerlo todo bajo control y por saber qué va a pasar con su vida", ha reflexionado la catalana, que hace unas semanas también tuvo que hacer frente a un fuerte dolor que la llevó al hospital. Según ha explicado, le pediría que confiara más en ella misma, en sus decisiones y en su intuición, y que dejara de intentar agradar a todo el mundo o quedarse en lugares donde no se siente valorada.
Con el tiempo, ha añadido, entenderá que algunas personas simplemente vienen a acompañar durante una etapa concreta, y que equivocarse también forma parte de crecer.
La influencer ha querido destacar que, sin duda, lo más importante es "que disfrute muchísimo del presente", porque precisamente hace cinco años, llegó a su vida la personita que a la antigua Anita le va a cambiar la vida para siempre: su hijo Thiago. "Habrá momentos en los que se sentirá cansada, perdida o incluso sola, pero también descubrirá una fuerza que ni siquiera sabía que tenía", ha reconocido, añadiendo que, mientras su hijo ha ido creciendo, ella también lo ha hecho junto a él.
Preguntada además por lo que más feliz le hace en este momento de su vida, Anita no ha dudado en su respuesta: "Mi hijo, mi familia y la tranquilidad que he conseguido en mi vida". La creadora de contenido ha explicado que ahora disfruta de las cosas simples, se siente en paz consigo misma y valora mucho más a las personas y los momentos verdaderos, algo que asegura no saber apreciar de la misma forma hace unos años, cuando todo iba mucho más deprisa a su alrededor.
"Creo que si pudiera hablar con la Anita de hace 5 años solo le diría: confía en ti, disfruta mucho y no tengas tanta prisa", ha concluido, dejando claro que, pese a las dificultades, esa etapa le ha enseñado más sobre el amor y sobre sí misma de lo que jamás hubiera imaginado.